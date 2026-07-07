Angola: SIC présente deux individus accusés de crimes graves

Luanda — Le Service d'Investigation Criminelle (SIC) a présenté ce lundi, à Luanda, deux individus inculpés de crimes gravés, vols qualifiés, agression sexuelle, association de criminels et atteintes graves à l'intégrité physique.

Dans sa déclaration à la presse, le porte-parole du SIC-Luanda, Fernando Carvalho, a déclaré que les suspects, âgés de 22 à 35 ans, faisaient partie d'un groupe de criminel très dangereux, responsable de plusieurs crimes enregistrés dans la municipalité de Belas, avec une incidence plus élevée dans le quartier de Gamek.

Selon la source, l'arrestation de quatre membres de ce groupe faisait suite à une enquête sur un vol qualifié survenu le 24 avril dernier vers 23 heures, dans un espace résidentiel Vila do Gamek.

Les inculpés, armés d'un fusil de type AKM et d'un pistolet, avaient escaladé le mur de la clôture et tenté de cambrioler le domicile d'un citoyen de 46 ans qui se trouvait en convive avec de la famille, a-t-il expliqué.

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Fernando Carvalho indique que la victime, ayant réagi au vol et a été touchée par trois balles aux jambes inférieures, elle se trouve à l'hôpital pour des soins appropriés.

Pour le porte-parole, cette association criminelle est encore soupçonnée d'agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans, dans l'espace résidentiel du quartier de Gamek, ainsi que d'un meurtre qualifié du médecin retraité Wilson José Borges, âgé de 62 ans.