Congo-Kinshasa: SOTRAFER inaugure la première usine de fabrication de tubes carrés à Lubumbashi

La première usine de fabrication de tubes carrés en République démocratique du Congo a été inauguré lundi 6 juillet à Lubumbashi ( Haut-Katanga) par l'entreprise SOTRAFER. Cet investissement vise à renforcer les capacités de production locale et à réduire la dépendance aux importations de matériaux de construction. Les machines ont été lancées par le ministre de l'Industrie par intérim, Justin Kalumba, et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku.

Installée dans un vaste complexe industriel, cette nouvelle unité est équipée de machines capables de produire des tubes carrés, des barres métalliques creuses largement utilisées dans plusieurs secteurs d'activité. Leur fabrication suit un processus industriel spécifique qui permet d'obtenir des matériaux répondant aux besoins de la construction moderne et de l'industrie mécanique.

Ces tubes sont notamment utilisés dans la réalisation de charpentes métalliques, de piliers de soutien, de portails et d'autres infrastructures. Ils servent également dans le secteur automobile et mécanique pour la fabrication de châssis de véhicules et de remorques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le ministre du Commerce extérieur, cette usine s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à promouvoir la transformation locale et à réduire les importations de produits manufacturés.

« Nous nous trouvons ici avec un complexe industriel qui, effectivement, s'inscrit dans cette logique de réduire cette facture d'importation parce qu'on ne va plus importer en sortant des milliers et des milliers de devises vers l'extérieur, en créant des emplois chez les autres, mais désormais on produit localement. Et nous, comme ministère du Commerce extérieur, nous allons accompagner ce complexe en prenant des mesures de restriction des importations parce que nous avons la capacité productive au niveau interne », a déclaré Julien Paluku.

Selon les autorités, cette nouvelle unité industrielle devrait contribuer à la création d'emplois, à la valorisation de la production nationale et au développement de la chaîne industrielle congolaise, particulièrement dans les secteurs de la construction et des infrastructures.

Au-delà de l'usine de tubes carrés, les deux membres du gouvernement ont également procédé à la mise en service d'une machine de production de câbles armés ainsi que d'une usine de fabrication de transformateurs appartenant à l'entreprise Mining Engineering Services (MES).

Ces nouvelles installations témoignent du dynamisme du secteur industriel dans le Haut-Katanga et renforcent les ambitions du pays de développer une industrie locale capable de répondre aux besoins du marché national tout en réduisant les importations.