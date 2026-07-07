Congo-Kinshasa: Ituri - Le général Gaby Kasongo Ngoy annonce un plan régional et appelle à une union sacrée avec l'armée pour traquer les ADF

Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Gaby Kasongo Mulumba veut mobiliser toutes les forces vives pour restaurer la sécurité. De retour à Bunia dimanche 5 juillet, il a rassuré ses administrés : toutes les dispositions sont prises pour pacifier durablement la région.

Cet optimisme fait suite à une réunion stratégique interprovinciale de haut niveau tenue du 2 au 4 juillet à Kisangani. Le général Gaby Kasongo Ngoy appelle la population à devenir le « partenaire privilégié » des FARDC dans la traque finale contre les terroristes des Forces démocratiques alliées (ADF).

Cette dynamique sécuritaire s'appuie sur les résolutions de la table ronde de Kisangani, initiée par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette rencontre a réuni autour d'une même table les gouverneurs de cinq provinces de l'Est de la RDC : La Tshopo, Le Haut-Uele, Le Bas-Uele, L'Ituri, Le Nord-Kivu

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L'enjeu majeur de ces assises a été l'élaboration d'un plan régional de lutte contre les ADF, dont les exactions continuent d'endeuiller la partie orientale du pays. Ce nouveau dispositif repose sur trois piliers stratégiques : l'accélération du partage de renseignements militaires entre les provinces, une meilleure coordination des opérations sur le terrain et une protection accrue des populations civiles. L'objectif immédiat est de pacifier les territoires d'Irumu et de Mambasa, qui payent actuellement le plus lourd tribut face aux violences.

La population appelée à la vigilance et à la collaboration

Pour le gouverneur de l'Ituri, l'efficacité de ce plan régional dépendra grandement de l'implication de chaque citoyen. Le général Gaby Ngoy Kasongo exhorte les Kinois et les Ituriens à faire bloc derrière les forces de défense :

« Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour rétablir rapidement et durablement la paix. J'appelle chacun à faire preuve de vigilance, à collaborer avec les services de sécurité et d'alerter sur tout mouvement suspect. Je considère la population de l'Ituri comme le partenaire privilégié de la sécurité. »

Cette main tendue de l'armée vise à briser le silence de certains habitants et à couper les réseaux de complicité dont bénéficient parfois les assaillants dans les communautés locales, ouvrant ainsi la voie à des offensives militaires plus ciblées et efficaces.