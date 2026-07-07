Sénégal: Dakar ouvre ce mardi le Forum africain de l'économie sociale et solidaire

7 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

La capitale sénégalaise accueille, à partir de ce mardi 7 juillet et jusqu'au 9 juillet, le Forum africain de l'économie sociale et solidaire (FORAESS Dakar 2026). Placée sous le thème « Économie sociale et solidaire : moteur de transition, d'inclusion et de convergence de l'Afrique », cette rencontre réunira près de 250 participants venus de 33 pays d'Afrique et d'ailleurs, autour des enjeux liés au développement d'une économie plus inclusive et solidaire.

L'événement vise à structurer un modèle de développement économique alternatif pour l'Afrique à travers plusieurs axes tels que promouvoir l'inclusion en plaçant les femmes et les jeunes au coeur du tissu microéconomique, apporter des réponses au chômage de masse et à l'informalité sectorielle, développer le collectif : Encourager l'auto-emploi via des coopératives productives solidaires et innover dans les financements : Rapprocher les politiques de microfinance et l'ESS pour générer des investissements à fort impact

Ce lundi 06 juillet, Dr Alioune Dione a ouvert le Pré-forum des femmes, organisé en prélude à cet évènement. Pour le ministre, cette rencontre revêt une signification particulière qui permet de marquer encore une fois, la volonté de l'Etat du Sénégal de contribuer activement au renforcement et à la consolidation cette vision africaine de l'économie sociale et solidaire fondée sur la solidarité, la coopération et l'inclusion.

Dr Alioune Dione s'est par ailleurs félicité de l'existence d'un cadre institutionnel dédié et d'une stratégie nationale ambitieuse visant à faire de l'économie sociale et solidaire un moteur de transformation économique et sociale des territoires.

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