Congo-Kinshasa: Trois villages reconquis par les FARDC près de Minembwe au Sud-Kivu

Les Forces armées de la RDC (FARDC) confirment la reconquête de trois villages dans le territoire de Fizi, des zones jadis occupées par les rebelles Twiraneho. Cette avancée est le résultat des combats menés dans la région entre les FARDC et les Twiraneho, appuyés par leurs alliés, dans plusieurs entités autour de Minembwe au Sud-Kivu.

Parallèlement, l'armée annonce son repli stratégique du point zéro pour des raisons tactiques.

Selon le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud -Kivu, le sous-lieutenant Reagan Mbuyi, les villages reconquis par les FARDC sont Kashamata, Wihene et Kimete. Il précise que, lors de ces affrontements, les rebelles ont été contraints de se replier vers Rugezi et Bigaragara, au sud de Minembwe. Cet officier assure que les FARDC restent déterminées à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.

Cette assurance est partagée par le vice-gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Elakano. Lors d'une réunion du conseil de sécurité tenue ce lundi à Uvira, il a démenti les rumeurs évoquant la chute de Baraka aux mains des rebelles, invitant la population au calme et à poursuivre ses activités.

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Ces assurances interviennent alors que plusieurs sources annoncent la prise de Mikenge et du point zéro par les combattants Twiraneho, appuyés par les RDF. Lors de ces combats survenus le week-end, l'administrateur du territoire de Fizi avait dénoncé la violation de l'espace aérien congolais par des drones en provenance du Rwanda.