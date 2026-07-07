Congo-Kinshasa: Chute du prix des régimes de bananes à Beni

La fermeture de la frontière Kasindi-Lubiriha entre la RDC et l'Ouganda, décidée pour contenir l'épidémie d'Ebola, commence à peser lourdement sur l'économie locale du Nord-Kivu. Les producteurs de bananes voient leurs revenus s'effondrer, faute d'acheteurs ougandais qui constituaient un débouché majeur.

Les régimes de bananes qui se vendaient entre 30.000 et 40.000 francs congolais se négocient désormais entre 15.000 et 20.000 francs congolais. Les producteurs se retrouvent sans clients, tandis que les consommateurs profitent de prix plus bas.

Selon Heri Katembo Sibendire, acteur communautaire de Kasindi-Lubiriha :

« Les acheteurs venus d'Ouganda ne traversent plus la frontière fermée, ce qui réduit fortement la demande».

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Les conséquences économiques sont réelles : manque à gagner pour les agriculteurs, qui peinent à écouler leur production, avantage temporaire pour les consommateurs, mais au détriment de la durabilité des exploitations agricoles.

Mais il y a aussi risque d'aggravation des pertes si la fermeture de la frontière se prolonge.

Les leaders locaux exhortent les autorités à mettre en place des mesures d'accompagnement pour soutenir les producteurs, afin d'éviter un effondrement de l'économie agricole dans la région.