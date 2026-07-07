Sénégal: Vers un programme progressif de réhabilitation et de construction d'infrastructures administratives territoriales

6 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur général de l'administration territoriale, William Manel, a annoncé, lundi, un programme progressif de réhabilitation, de construction et d'équipements des infrastructures administratives territoriales afin de "mieux répondre aux exigences actuelles du service public".

"Ce programme prévu dans le cadre du Plan stratégique de développement (PSD) de la direction générale de l'administration territoriale (DAGAT), sera conduite, selon les priorités identifiées, en tenant compte de l'état des bâtiments, des besoins des services, de la fréquentation des usagers et contraintes propres à chaque territoire", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

"L'objectif, a-t-il ajouté, est d'offrir aux autorités administratives des cadres de travail plus adaptés, et aux citoyens un meilleur accueil dans les services de l'Etat".

William Manel a affirmé que "la modernisation du patrimoine bâti est l'une des priorités majeures du PSD", face à la vétusté de plusieurs bâtiments administratifs mis en évidence par un diagnostic.

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"Ce diagnostic a mis en évidence la vétusté de plusieurs bâtiments administratifs, notamment des gouvernances, préfectures et sous-préfectures, dont certaines ne répondent plus aux exigences actuelles du service public", a-t-il dit.

Evoquant le déficit de ressources humaines qualifiées et des moyens matériels, le directeur général de l'administration territoriale, a souligné qu'il s'agira de renforcer les capacités des services, améliorer les équipements de base, former les agents et mieux organiser les ressources disponibles, à travers la formation continue, la professionnalisation et la mise en place d'une culture de performance.

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