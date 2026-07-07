Sénégal: Touba - L'ambassadrice de Belgique salue le rôle de la confrérie mouride dans le vivre-ensemble sénégalais

Touba — L'ambassadrice du Royaume de Belgique au Sénégal, Hélène De Bock, en visite de courtoisie, lundi, à Touba (centre), a salué, lundi, le rôle de la confrérie mouride dans la consolidation du vivre-ensemble sénégalais.

"Cette visite m'a permis de mieux comprendre l'esprit de la Mouridiya et le rôle des forces vives de la confrérie mouride, qui constituent un pilier du vivre-ensemble sénégalais", a déclaré la diplomate à l'issue de sa visite.

Selon elle, cette visite a également été l'occasion d'approfondir sa connaissance de la confrérie mouride, de ses valeurs et de la place centrale qu'elle accorde au savoir.

Mme De Bock a indiqué que son passage à Université Cheikh Ahmadoul Khadim lui a permis de mieux comprendre le lien étroit entre la spiritualité et la connaissance qui caractérise cette institution d'enseignement supérieur.

Elle a, par ailleurs, évoqué la possibilité de développer une coopération entre la Belgique et Touba dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la santé, les systèmes alimentaires durables, l'économie et la sécurité alimentaire.

Au cours de son séjour, l'ambassadrice de Belgique a visité la Grande Mosquée de Touba, la bibliothèque de la ville sainte ainsi que l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim.