Sénégal: Bakel - La SAED salue l'engagement des producteurs dans la souveraineté alimentaire

Bakel — Le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Alassane Ba, a réaffirmé lundi, l'engagement de son institution à accompagner les producteurs de Bakel (est), saluant leur contribution à la mise en oeuvre de la politique nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire.

"Le travail aussi sera facilité avec la mécanisation d'amont en aval. Je les rassure que la SAED et l'État du Sénégal seront toujours à leur côté dans l'effort de la souveraineté et de la sécurité alimentaire", a rassuré M. Ba.

Il s'exprimait lors d'une tournée effectuée au niveau des périmètres rizicoles de Yaféra et de Kolangal pour voir les récoltes de la campagne de contre saison chaude et s'enquérir des préparatifs de la campagne hivernale.

Il était en compagnie des techniciens de la société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé ainsi que des producteurs de la zone

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"J'étais là, au démarrage de la campagne et je suis revenu pour m'enquérir de la situation des récoltes. Je félicite les producteurs pour le respect du calendrier culturel, ce qui était un problème majeur est aujourd'hui dépassé", s'est félicité Alassane Ba.

Il a rappelé que des mesures avaient été prises en amont pour permettre le démarrage de la campagne sous de beaux auspices ainsi que pour la récolte avec une dotation de deux moissonneuses batteuses aux producteurs de Bakel.

"Aujourd'hui la récolte est à 82% terminée et avant les pluies diluviennes, ils auront déjà terminés, ce qui n'était pas le cas dans les années passées. Et on a appris que les gens arrivent à obtenir cinq tonnes à l'hectare", s'est réjoui M. Ba, soulignant que l'objectif est d'arriver à huit tonnes à l'hectare.

"Je félicite les producteurs aussi sur l'effort d'être indépendant en semences. C'est des initiatives endogènes qu'il faut saluer et la SAED les encouragent et va les accompagner, parce que la semence représente 30% de la production et pour avoir un bon rendement, il faut des semences de qualité", a-t-il ajouté.

Il a rappelé également de la volonté manifeste affichée par la SAED de procéder à une solarisation universelle des périmètres afin d'aider les populations à réduire les coûts d'électricité.

A leur tour, les producteurs ont exprimé leur satisfaction à la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé pour les aménagements réalisés au niveau des périmètres.