Afrique: Forum Sénégal - Comores 2026 - Dakar et Moroni veulent donner un nouvel élan à leur coopération...

6 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Forum Sénégal-Comores 2026 s'est ouvert lundi à Dakar, en présence de l'ambassadeur de l'Union des Comores au Sénégal, Ahmed Ben Saïd Jaffa, et du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow.

La rencontre vise à insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les deux pays, dans le prolongement de la visite officielle effectuée en février 2022, en mettant l'accent sur le renforcement des échanges économiques, des investissements et de la coopération bilatérale.

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