Afrique: Pré-forum du FORA'ESS 2026 - Le financement des femmes au coeur des priorités

Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, en partenariat avec l'Association du FORA'ESS, a organisé, lundi à Dakar , le pré-forum des femmes et des jeunes, en prélude à la deuxième édition du Forum africain de l'Économie sociale et solidaire (7 au 9 juillet).

Interpellé sur les difficultés d'accès au financement des femmes, le ministre a annoncé le déploiement du Programme d'appui aux acteurs de l'ESS et du Fonds d'impulsion de la microfinance, destinés à faciliter l'accès à des crédits plus rapides et mieux adaptés.