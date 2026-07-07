Sénégal: Transformation laitière - Les compétences d'une vingtaine de femmes éleveuses de Linguère renforcées

Linguère — Une vingtaine de femmes évoluant dans le secteur de l'élevage ont entamé, lundi, à Dahra, une session de formation consacrée à la transformation des produits laitiers, une initiative du GIE Djoloff Agro-alimentaire, en partenariat avec l'Office national de la formation professionnelle (ONFP) et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

La cérémonie de lancement de cet atelier a été présidée par l'adjointe au maire de Dahra, Seynabou Ndao, en présence du chef du poste vétérinaire de la commune, Maniang Diaw, ainsi que de plusieurs acteurs du secteur de l'élevage.

Selon la présidente du GIE Djoloff Agro-alimentaire et du Directoire des femmes en élevage (DIRFEL) de la commune de Dahra, Adji Fatoumata Sall, cette formation vise à renforcer les capacités d'une vingtaine de femmes engagées dans la filière laitière, afin qu'elles maîtrisent les techniques de collecte, de conservation, de transformation et de valorisation du lait.

"Le Djoloff est une zone à forte vocation pastorale. En cette période d'hivernage, le lait est disponible en abondance dans plusieurs localités du département de Linguère. L'objectif est de permettre aux femmes de transformer cette ressource locale en produits à forte valeur ajoutée", a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les bénéficiaires de cette formation vont être initiées à la fabrication de plusieurs dérivés du lait, notamment le lait caillé, le lait frais, le yaourt, le fromage ainsi que d'autres spécialités locales, afin de réduire les pertes de production et d'améliorer leurs revenus.

Elle estime que ce renforcement de capacités devrait permettre de contribuer à favoriser l'entrepreneuriat féminin, à créer des unités de transformation laitière et à offrir davantage de perspectives économiques aux jeunes femmes âgées de 20 à 35 ans, en les préparant notamment à accéder au financement.

"Les femmes formées n'auront plus besoin de quitter leurs localités pour chercher des activités domestiques dans les grandes villes. Elles pourront développer des activités génératrices de revenus à partir de la transformation du lait", a-t-elle déclaré.

La présidente du GIE a également rappelé que la commune de Dahra compte actuellement dix unités de transformation laitière, regroupées autour d'un label baptisé "Sowou Djoloff" et dont les procédures de reconnaissance sont en cours auprès des autorités compétentes.

Elle a salué l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage dans l'installation de centres de collecte et d'unités de transformation au profit des femmes éleveuses.

Mme Sall a plaidé pour un meilleur accompagnement de l'État en faveur des femmes de la filière, notamment à travers la subvention de vaches laitières importées, l'accès au financement, aux ressources en eau et à des terres destinées à la culture fourragère.

"La modernisation de l'élevage passe par un meilleur accès aux vaches laitières performantes, aux terres, à l'eau, au financement et à la formation. Ce sont des leviers indispensables pour réduire les importations de produits laitiers et renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal", a-t-elle soutenu.

Cette session de formation s'inscrit dans les actions menées par le GIE Djoloff Agro-alimentaire, avec l'appui de l'ONFP et du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour promouvoir la transformation locale des produits d'élevage et renforcer l'autonomisation économique des femmes en milieu rural.