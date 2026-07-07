Sénégal: Kédougou - Quatorze femmes modèles primées pour leur leadership entrepreneurial

Kédougou — L'association "Musso Kunda Leader" a primé 14 femmes entrepreneures de la région de Kédougou (sud-est) évoluant dans différents secteurs d'activités, en vue de promouvoir l'égalité de chances, a constaté l'APS.

"Nous avons honoré aujourd'hui les femmes entreprenantes pour inspirer les générations futures à suivre des modèles féminins de réussite afin de valoriser les réalisations exceptionnelles des femmes dans les différents secteurs d'activités et promouvoir l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes", a déclaré la présidente de "Musso Kunda Leader" et le patronat des femmes de la région de Kédougou, Marième Dieng Diallo.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie de remise des" trophées Musso", présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement El hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, en présence de membres d'organisations féminines et d'entreprises minières.

Mme Diallo a notamment indiqué que cette initiative contribue à renforcer la visibilité des modèles féminins de réussite et à promouvoir l'égalité des chances dans une région marquée par des défis socio-économiques importants.

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"Nous voulons contribuer de façon très objective à l'autonomisation économique, sociale et professionnelle des femmes de la région de Kédougou en valorisant leur leadership, leur engagement et leurs réalisations", a-t-elle expliqué.

L'adjoint au gouverneur a félicité l'association "Musso Kunda Leader" pour la tenue de la deuxième édition du trophée "Musso" qui, selon lui, crée des espaces d'opportunités d'affaires, d'innovation et de création de richesses.

"Aujourd'hui, en faisant le tour des stands, nous avons pu saisir toute l'importance de votre action et e voir tous les résultats concrets à fort impact de développement social et économique que l'association 'Musso Kunda Leader' a pu réaliser dans la région de Kédougou", a-t-il dit.

Mouhamadoul Moustapha Gaye a également salué l'implication des femmes dans le processus de développement social et économique de la région de Kédougou ainsi que l'engagement des partenaires.