Soudan: Le Ministre de l'Intérieur participe au sommet de l'ONU des chefs de police

7 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de l'Intérieur, général (police) Babiker Samra Moustafa, et le directeur général des forces de police, Amir Abdel Moneim Fadl, sont arrivés à New York à la tête de la délégation de la République du Soudan participant aux travaux du cinquième Sommet de l'ONU des chefs de police, organisé par les Nations unies à son siège à New York les 7 et 8 juillet 2026.

Le sommet doit examiner les moyens de renforcer le rôle de la police pour soutenir la paix et la sécurité internationales et faire face aux nouveaux défis sécuritaires.

La délégation du Soudan doit participer aux séances et aux différentes activités du sommet, où elle présentera l'expérience et la vision du Soudan concernant le développement de la coopération policière internationale, le renforcement des capacités des forces chargées de l'application de la loi et le soutien aux efforts des Nations unies visant à maintenir la paix et la sécurité internationales.

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