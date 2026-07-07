Soudan: Le Premier Ministre s'informe de la performance du Ministère des AE et des missions diplomatiques

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, s'est informé de la performance du ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et des missions diplomatiques à l'étranger au cours de la période passée.

C'était déclaré lors de sa rencontre aujourd'hui à Khartoum avec le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, en présence du sous-secrétaire du ministère, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, et du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdallah Mohamed

La rencontre a porté sur les résultats de la récente visite du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale à Genève et sa participation à la réunion du Conseil des droits de l'homme, et les entretiens qu'il a eus en marge de la participation

Par ailleurs, le premier ministre a salué la performance du ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale et les efforts considérables déployés par les missions diplomatiques à l'étranger pour défendre la patrie et sa souveraineté et pour faire face aux ingérences étrangères.