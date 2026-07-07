Soudan: Le Premier Ministre s'informe de la performance du Ministère des AE et des missions diplomatiques

7 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, s'est informé de la performance du ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et des missions diplomatiques à l'étranger au cours de la période passée.

C'était déclaré lors de sa rencontre aujourd'hui à Khartoum avec le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, en présence du sous-secrétaire du ministère, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, et du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdallah Mohamed

La rencontre a porté sur les résultats de la récente visite du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale à Genève et sa participation à la réunion du Conseil des droits de l'homme, et les entretiens qu'il a eus en marge de la participation

Par ailleurs, le premier ministre a salué la performance du ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale et les efforts considérables déployés par les missions diplomatiques à l'étranger pour défendre la patrie et sa souveraineté et pour faire face aux ingérences étrangères.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.