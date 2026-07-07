Tunisie: Gouvernance - La Cour des comptes en première ligne

La Cour des comptes tunisienne préside cette année l'organe chargé de l'audit des comptes 2025 du Comesa. Une mission qui illustre le rôle de la Tunisie dans le renforcement de la transparence financière et de la bonne gouvernance au sein de l'organisation régionale.

À l'occasion du séminaire du Comesa consacré à la gouvernance financière et à la coopération entre institutions, la Cour des comptes tunisienne joue un rôle central en tant qu'organe de contrôle chargé de l'audit des états financiers du secrétariat général et des institutions pour l'exercice 2025.

À travers cette mission, la Tunisie confirme son engagement dans les mécanismes de transparence et de bonne gouvernance au sein des instances régionales africaines, dans un contexte où la fiabilité de l'information financière et des systèmes de gestion constitue un enjeu majeur pour la crédibilité des organisations et l'efficacité de l'intégration économique.

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Cette dynamique s'inscrit également dans une logique de renforcement des capacités de contrôle et d'harmonisation des pratiques d'audit à l'échelle continentale. Fadhila Gargouri, vice-première présidente de la Cour des comptes tunisienne et chargée de l'audit financier des états financiers du secrétariat général et des institutions du Comesa pour l'exercice 2025, a souligné l'importance du forum, dans le renforcement des liens de coopération entre les différentes institutions et la recherche d'opportunités au service du développement du continent africain.

Elle a indiqué que la Cour des comptes tunisienne fait partie, depuis deux ans, des institutions supérieures de contrôle chargées de l'audit des états financiers du secrétariat général et des institutions du Comesa. Cette année, la Tunisie assure également la présidence de l'organe de contrôle en charge de l'audit des comptes 2025, ce qui constitue, selon elle, un honneur et une responsabilité accrue.

Gargouri a précisé que la Cour des comptes tunisienne a choisi, en plus de l'audit financier des états financiers de 2025, de procéder également à l'audit du système d'information.

Elle a expliqué que la fiabilité des états financiers, qui doivent refléter la situation réelle et effective de la gestion des institutions, dépend largement de la qualité et de la fiabilité des données produites par les systèmes d'information. Dans ce cadre, des équipes spécialisées ont été mobilisées afin de conduire, en parallèle de l'audit financier, l'audit du système d'information de l'exercice 2025.

Elle a ajouté que le rapport final sera élaboré puis transmis au secrétariat général du Comesa le 17 juillet 2026, conformément aux procédures en vigueur et aux normes internationales d'audit. Actuellement, les travaux se trouvent en phase contradictoire, au cours de laquelle des lettres de gestion ont été adressées aux différentes institutions concernées. Les réponses attendues permettront aux équipes de finaliser leurs rapports, incluant les opinions d'audit.

Gargouri a, enfin, précisé que ces travaux feront l'objet d'un double niveau de contrôle qualité. Le premier sera assuré par les vérificateurs généraux adjoints, tandis que le second sera effectué par les vérificateurs généraux, à savoir les premiers responsables des institutions supérieures de contrôle concernées, notamment la Tunisie (présidence), le Malawi, Madagascar et l'île Maurice. Ce dispositif vise à garantir la conformité des rapports aux normes internationales, ainsi que leur fiabilité et leur pertinence au regard des attentes des parties prenantes.