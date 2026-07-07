Tunisie: EST - Derniers détails à régler avant la reprise - En pleine ruche...

Dimanche prochain, les « Sang et Or » entameront la préparation d'intersaison. D'ici là, il reste encore quelques aspects à finaliser pour que tout rentre dans l'ordre.

D'apparence, le Parc B paraît vide, en tout cas les terrains qui abritent habituellement les entraînements de l'équipe seniors. Au premier étage et dans les bureaux alloués à la commission sportive, c'est une autre paire de manches.

Khalil Chammam, dernier membre à avoir rejoint l'équipe de Chokri El Ouaer, est déjà au labeur en sa qualité de responsable de l'équipe première. L'installation des nouveaux venus, Youssef Becha, Marouane Sahraoui, mais aussi la finalisation de la composition du staff de Laurentiu Reghecampf sont autant de détails à régler d'ici ce dimanche 12 juillet, date fixée pour la reprise des entraînements.

Pour rappel, Iheb Mbarki, qui a fait partie du staff intérimaire conduit par Christian Bracconi à la fin de la saison écoulée, fera partie en principe du staff de Laurentiu Reghecampf. La composition officielle du nouveau staff technique devra être annoncée, une fois finalisée, cette semaine avant la reprise des entraînements.

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Cela dit, si la date de la reprise a été fixée, il reste encore quelques détails à régler sur le plan logistique pour finaliser celles des stages de Tabarka et du Maroc qui ponctueront le programme de préparation d'intersaison.

Ismaël Gharbi et Cheickna Diakité : des noms parmi d'autres !

La Commission du recrutement et du suivi s'active ces jours-ci sur le marché des transferts. Dans son viseur, des joueurs tunisiens et étrangers. Et bien que les membres de ladite commission s'efforcent à être le plus discret possible, des noms circulent, parmi lesquels figure l'international et ailier gauche tunisien, Ismaël Gharbi (22 ans).

Ce dernier est lié par un contrat avec le club portugais SC Braga jusqu'au 30 juin 2029. Il a été prêté la saison dernière au FC Augsburg, mais son passage à la Bundesliga n'a pas été fructueux, puisqu'il n'a finalement pas été utilisé par son entraîneur.

Cela n'a pas empêché Sabri Lamouchi de le convoquer en équipe nationale et de le faire jouer. Hervé Renard, aussi.

Un autre nom circule, un ailier gauche également. Il s'agit de Cheickna Hamala Diakité, âgé de 21 ans. Diakité est sous contrat avec le club tanzanien, Azam FC, jusqu'au 30 juin 2027.

Une assemblée générale, bientôt

Sur le plan administratif, le secrétariat général du club est en train de préparer les assemblées générales évaluatives au titre des saisons 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

Les rapports moral et financier des saisons 2023-2024 et 2024-2025 sont prêts. Reste à finaliser ceux du dernier exercice 2025-2026.