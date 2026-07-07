Tunisie: Said Lassoued, Président du comité des Sages du CAB, parle - « Il faut ramener tout le monde à la table ! »

Le club nordiste est en train de vivre un vide sur tous les plans et, pourtant, les solutions existent. Said Lassoued propose, dans un premier temps, de prolonger de deux mois le bail du comité provisoire sortant avant de consulter la famille élargie ?

Depuis le départ de Samir Yaâcoub à l'étranger et la fin de la mission de l'équipe dirigeante à l'issue de la saison qui vient de s'écouler, le « navire » cabiste s'est retrouvé sans capitaine. Une situation des plus compliquées, jamais vécue par le CAB. Il n'est un secret pour personne, dans la large famille du club, que cette désaffection est due à la non-transparence des comptes malgré les apparences.

L'ancien président a-t-il laissé dans les caisses plus de 5 millions de dinars de son propre argent ?!! C'est du moins ce qui ressort des travaux de l'assemblée générale évaluative tenue il y a, à peine, dix jours. Un rapport financier qui laisse tout fan «jaune et noir» dubitatif et donc aller de sa propre interprétation.

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Avec ces sommes colossales, comment le CAB n'a pas décollé et a, paradoxalement, joué, ces dernières années, non pas pour les places d'honneur mais pour éviter la relégation? Si tout était clair à ce point, comment peut-on expliquer que les joueurs ont encore des arriérés de salaire de quelques mois et que les fournisseurs ne sont pas encore payés, selon une source bien informée ?

Le CAB aurait pu faire beaucoup mieux si la gestion était meilleure. En outre, le CAB aurait raté une excellente opportunité de céder Aziz Chaâbane à un club étranger pour la bagatelle de 3 millions de dinars. De même pour Amine Allala dont le transfert aurait «capoté» en toute dernière minute parce que la formule de paiement était jugée inadéquate de la part des anciens responsables. Les problèmes personnels dans l'ex-comité et l'ego excessif du premier responsable sont la cause majeure de cette ambiance pour le moins crispée.

L'heure est à l'union...

Aujourd'hui, l'urgence est de trouver une solution au vide qui ne fait que durer et qui peut coûter cher aux Bizertins. Et qui est mieux placé que Me Said Lassoued, président du comité des Sages et homme rassembleur, pour donner son avis et proposer des solutions dans l'immédiat ? « Il est plus sage d'accorder une nouvelle période de deux mois au comité provisoire sortant pour démarrer la préparation d'avant-saison y compris le recrutement d'un entraîneur ».

Et de poursuivre : « Pendant ce temps, nous déploierons tous nos efforts, avec le gouverneur de la région, pour constituer une nouvelle équipe dirigeante. Il n'est pas impossible de réunir toutes les forces vives de Bizerte et résoudre le problème de la vacance de la présidence. Seulement, il est demandé à toutes les parties de manifester de la bonne foi.

Bon nombre de membres du comité élargi qu'on a composé la saison passée n'ont pas désiré renouveler le bail parce qu'ils se sont sentis isolés et n'avaient pas leur mot à dire dans la gestion des affaires au sein de l'ancien bureau. Aujourd'hui, il faut ramener tout le monde à la table, car il y va de l'avenir du club.

Les noms capables de faire repartir le CAB du bon pied ne manquent pas, mais il faudrait leur offrir un minimum de conditions de réussite. Nous pensons notamment à Dr Ridha Chérif, Dr Mostari Gharbi, Dr Hamdi Dhaouadi ou encore Chamseddine Baccouche, tous capables de diriger le CAB. Nous ne pourrons sauver le Club que par l'union de tous.

Il est plus qu'urgent qu'on reconstitue le puzzle. Le grand club de la capitale du nord fêtera son centième anniversaire dans un an et demi, c'est maintenant qu'il faudra penser à former une commission pour préparer les festivités attendues par les supporters cabistes. On doit réussir également ce rendez-vous historique ». En somme, beaucoup d'idées mais il faut les mettre en pratique...