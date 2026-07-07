Togo: Campagne de vaccination massive

7 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite, lancée en mars, se poursuit dans le pays avec pour objectif de protéger 1,7 million d'enfants contre cette maladie invalidante rappelle Le Médium paru mardi.

La polio est une maladie virale hautement contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle se transmet par voie fécale-orale, eau ou aliments contaminés, et attaque le système nerveux. Dans les cas les plus graves, elle provoque une paralysie irréversible des membres, voire de muscles respiratoires pouvant entraîner la mort. Il n'existe aucun traitement curatif, seule la vaccination protège efficacement.

Grâce à des campagnes mondiales de vaccination massives menées depuis les années 1980, la polio a été éliminée dans la quasi-totalité des pays. Mais le virus circule encore dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, ce qui rend la vigilance et la vaccination continue indispensables.

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