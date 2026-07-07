Togo: Asky étoffe sa flotte

La compagnie aérienne panafricaine ASKY, basée à Lomé, a réceptionné lundi un nouveau Boeing 737 Max 8, portant sa flotte à 16 appareils, 9 Boeing 737-800 et 7 Boeing 737 Max 8.

Cet avion arrive en amont d'une augmentation des fréquences sur des liaisons clés prévue dans les prochaines semaines.

ASKY prévoit l'acquisition progressive de nouveaux appareils pour élargir son réseau, actuellement plus de 30 villes dans 27 pays africains.

La compagnie a comme actionnaire de référence et opérateur Ethiopian Airlines. L'Etat togolais est également présent au capital.