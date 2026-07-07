Ile Maurice: Un policier blessé après avoir évité un minibus

7 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Un policier de 37 ans, affecté à la Traffic Branch, a été blessé dans un accident de la route survenu hier, lundi 6 juillet, vers 13 h 50, à proximité de la station-service Shell de Beau-Climat.

Selon sa déposition, alors qu'il circulait à moto de service en provenance de La Flora, un minibus dont le numéro d'immatriculation n'a pu être relevé aurait brusquement dévié sur sa gauche. En tentant d'éviter la collision, le constable a freiné, avant de perdre le contrôle de sa motocyclette. Le feu clignotant avant gauche du deux-roues a été endommagé.

L'accident a été capté par une caméra Safe City. Le policier, qui assurait la seconde relève de la journée, a été transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Après examen médical, il s'est vu accorder des congés maladie.

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