Ile Maurice: «Notre activité a diminué de 50%»

«Nou santi nou lasiet manze pe ale», a déclaré Vengidasamy Naick Ganeshen, président de la Northern Hotel Taxi Owners Association, hier. L'association, qui regroupe des chauffeurs de taxi desservant les hôtels, l'aéroport, le port ainsi que des villages, tenait une conférence de presse, à l'hôtel St-George à Port-Louis.

Ses membres déplorent ce qu'ils qualifient de «concurrence déloyale» de certains opérateurs de services de transport. Selon eux, ces derniers exerceraient des activités qui empiètent sur celles des taxis traditionnels, au détriment de leur gagnepain. Ils disent également ne pas comprendre le mode de fonctionnement de certains opérateurs, estimant que les règles qui leur sont appliquées manquent de clarté.

Yougendranath Audit, président de l'Airport Taxi Owners Association, souligne qu'en plus du problème de taxi marron, d'autres taxis, provenant notamment de villages viennent désormais récupérer des clients à l'aéroport. «À l'aéroport, nous n'avons plus de travail. Notre activité a diminué de 50 % ainsi qu'au port», déplore-t-il.

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Au niveau des taxis du port, on indique qu'à l'arrivée des bateaux de croisière, les chauffeurs de taxi font face à une forte concurrence dès le débarquement des passagers. Car tout est déjà organisé pour les transferts vers l'aéroport, les hôtels et autres services. De ce fait, il ne leur reste presque plus de clients.

Demande d'équité

Les membres demandent la mise en place d'une plateforme en ligne à travers le Taxi Operators Welfare Fund, basée sur un système d'opération clair. «Nous demandons une situation équitable», ont-ils dit, appelant à une meilleure organisation du secteur afin de garantir un accès plus juste aux opportunités de travail.

Par ailleurs, Vengidasamy Naick Ganeshen a annoncé la création de la plateforme «Union Taxi de l'île», destinée à regrouper tous les taxis. L'objectif est de mieux défendre les intérêts de la profession et de faire avancer les démarches face aux problèmes auxquels les taxis sont confrontés. Le groupe est en cours de structuration et compterait, à ce jour, 1 500 à 2 000 membres.