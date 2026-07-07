Cote d'Ivoire: Le ministre Lida Kouassi libéré

L'ancien ministre d'État et ex-ministre de la Défense sous la présidence de Laurent Gbagbo (2000-2002), Moïse Lida Kouassi, a recouvré la liberté ce lundi, selon une annonce publiée sur la page officielle du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci). D'après les mêmes sources, le cadre du parti serait actuellement souffrant.

Sa dernière arrestation remontait au mois d'août 2025. Il avait été interpellé avec Koné Boubakar, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, avant d'être placé sous mandat de dépôt. Les deux hommes étaient mis en cause pour leur responsabilité présumée dans les violences survenues dans la nuit du 1er au 2 août 2025 à Yopougon, marquées notamment par l'incendie d'un bus de transport public et la dégradation d'un véhicule de police par des individus armés de machettes, de gourdins, d'armes à feu et de cocktails incendiaires.

Le 11 août 2025, le procureur de la République, Koné Braman, avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre les deux hommes pour actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradations volontaires et incendie volontaire de véhicules. Selon le parquet, ils avaient été désignés par plusieurs personnes interpellées comme les instigateurs des attaques, dont l'objectif présumé était de créer un climat de terreur après l'annonce de la candidature du Président de la République à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Cette détention s'ajoutait à un long parcours judiciaire. Réfugié au Togo après la crise postélectorale de 2010-2011, Moïse Lida Kouassi avait été arrêté à Lomé en juin 2012 puis extradé vers Abidjan. En octobre 2014, il avait de nouveau été placé sous mandat de dépôt pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bande armée et assassinat. Son procès, ouvert en janvier 2018, portait sur un présumé projet de déstabilisation des institutions, des accusations qu'il a toujours rejetées.

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À l'instar de Moïse Lida Kouassi, l'artiviste du Ppa-Ci Ibrahim Zigui a également retrouvé la liberté. La Cour d'appel d'Abidjan lui a accordé une libération sous caution, une décision saluée par son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, qui y voit une étape importante, tout en rappelant que son client demeure à la disposition de la justice pour la suite de la procédure.