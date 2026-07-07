Ethiopie: Les députés adressent des questions au Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Les députés de la Chambre des représentants du peuple adressent une série de questions très variées au Premier ministre Abiy Ahmed, sollicitant des réponses détaillées sur les résultats économiques du pays, la sécurité nationale, les réformes de la gouvernance et les priorités de développement à long terme.

Cette séance de questions-réponses a fait suite à la comparution du Premier ministre Abiy Ahmed devant le Parlement afin de présenter à la Chambre des représentants du peuple le rapport d'activité du gouvernement fédéral pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

Les députés ont soulevé des questions couvrant pratiquement tous les grands domaines de la politique nationale, reflétant à la fois les préoccupations de la population et l'agenda stratégique du pays, alors que l'Éthiopie poursuit son programme de réformes et se prépare à la formation d'un nouveau gouvernement.

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Parmi les questions clés soumises au Premier ministre figuraient la paix et la sécurité, la croissance économique, l'accès à la mer, la distribution de carburant, le logement, les soins de santé, l'eau potable, l'accès à l'énergie, la mise en oeuvre de mégaprojets d'infrastructure, le dialogue national, la gouvernance et la situation sécuritaire dans le nord de l'Éthiopie.

Les députés ont également salué ce qu'ils ont qualifié de réalisations du gouvernement sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, en particulier les efforts qui ont contribué à soutenir la croissance économique malgré les défis mondiaux et nationaux.

Une partie importante de la séance a été consacrée à la recherche stratégique par l'Éthiopie d'un accès équitable et fiable à la mer.

Les parlementaires ont demandé un point sur les efforts diplomatiques et politiques du gouvernement concernant cette question, qualifiant l'accès maritime de sujet d'intérêt national vital pour le développement économique à long terme du pays.

Les députés ont également interrogé le gouvernement sur la distribution de carburant, demandant quelles mesures étaient mises en oeuvre pour garantir une répartition équitable et transparente des importations de carburant - qui continuent de bénéficier d'importantes subventions publiques - tout en luttant contre la corruption et les malversations au sein du système de distribution.

En matière de sécurité nationale, les députés ont demandé des éclaircissements sur la stratégie du gouvernement visant à instaurer une paix et une stabilité durables dans tout le pays, notamment sur le rôle que les citoyens peuvent jouer pour soutenir les efforts de consolidation de la paix en cours.

Ils ont également demandé des informations actualisées sur les initiatives visant à consolider la paix et à améliorer la sécurité dans la région du Tigré.

L'accessibilité au logement est apparue comme une autre préoccupation majeure, les députés s'étant interrogés sur les nouvelles politiques et les partenariats destinés à remédier à la pénurie croissante de logements dans les centres urbains en expansion d'Éthiopie.

Dans le secteur de la santé, les législateurs ont insisté pour que des mesures concrètes soient prises afin d'améliorer la disponibilité des médicaments et des équipements médicaux, tout en renforçant la qualité et l'accessibilité des services de santé à l'échelle nationale.

Ils ont également demandé l'assurance que les projets d'approvisionnement en eau potable seraient menés à bien dans les délais prévus.

Les législateurs ont en outre demandé des informations actualisées sur la mise en oeuvre des projets d'infrastructure inachevés, invitant le gouvernement à présenter des stratégies visant à mener à bien les chantiers en retard tout en faisant avancer les investissements prévus qui n'ont pas encore démarré.

Les pressions économiques pesant sur les ménages ont également occupé une place importante dans les débats. Les députés ont demandé quelles mesures supplémentaires étaient en cours d'élaboration pour protéger les citoyens à faibles revenus et les fonctionnaires contre la hausse du coût de la vie, tout en cherchant à mieux cerner les priorités du prochain gouvernement.

La session parlementaire a également examiné des questions de gouvernance et de politique sociale, notamment des propositions visant à renforcer les programmes d'alimentation scolaire, à consolider la responsabilité des institutions et à lutter contre les abus de pouvoir grâce à une transparence accrue et à des réformes internes.

Concernant le dialogue national éthiopien, les parlementaires ont demandé des précisions sur le soutien logistique, politique et institutionnel que le gouvernement apportera afin de garantir que le processus de dialogue se déroule comme prévu et atteigne son objectif, à savoir favoriser un consensus national durable.

Le Premier ministre Abiy Ahmed devrait répondre à ces questions au cours de la session parlementaire en cours, en exposant la position du gouvernement sur les questions soulevées et en présentant sa feuille de route pour répondre aux principales priorités politiques, économiques et de développement de l'Éthiopie au cours du prochain exercice budgétaire.