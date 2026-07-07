Afrique: Congo-Pnud - Un atelier se consacre au nouveau programme de coopération 2027-2031

La ministre en charge du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Jacqueline Lydia Mikolo, a ouvert, le 6 juillet à Brazzaville, un atelier stratégique de deux jours qui marque une étape décisive dans la cocréation et la définition des priorités du futur programme de coopération pays avec et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), pour la période 2027-2031.

La rencontre réunit près de cent participants parmi lesquels des cadres des ministères sectoriels, des représentants du secteur privé, de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'objectif est clair : bâtir un cadre stratégique national capable de consolider les acquis et de répondre de manière innovante aux défis structurels du pays, notamment la diversification économique ainsi que le chômage des jeunes et des femmes, au moment où le cycle actuel (2020-2026) touche à sa fin.

Bénéficiant d'atouts exceptionnels grâce à son immense patrimoine forestier au coeur du bassin du Congo, la République du Congo aspire à consolider son modèle de développement vert, inclusif et résilient. Le futur programme du Pnud s'alignera rigoureusement sur les orientations du Plan national de développement 2027-2031, qui porte sur la mise en oeuvre des « dix chantiers prioritaires » du programme du gouvernement.

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« Je souhaite mentionner le travail remarquable conduit par le gouvernement pour l'identification de 250 innovateurs qui sont porteurs de solutions révolutionnaires, que nous avons tous l'obligation d'accompagner vers des prototypes qui permettront peut-être de transformer des millions de vies ici au Congo et à l'international. Le potentiel est donc offert pour se projeter vers un avenir où les conditions de vie des Congolais seront améliorées de façon significative et durable », a indiqué la representante du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier.

L'un des piliers majeurs de ce nouveau cycle de coopération est l'intégration transversale des principes d'inclusion. Les discussions mettent un accent particulier sur l'analyse systématique des inégalités et sur l'autonomisation économique des femmes, en accord avec le principe onusien de « ne laisser personne de côté ».

À l'issue de cet atelier, un projet de cadre de résultats validé ainsi qu'un procès-verbal de validation conjointe seront formalisés, ouvrant officiellement la voie à la finalisation et à la soumission finale du document de programme.