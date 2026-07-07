Afrique: Lancement du 2ème module de la formation CAF A à Tlemcen

7 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Direction technique nationale (DTN), à travers son département de la formation, a lancé lundi le deuxième module de la formation CAF A (saison 2026-2027), au Centre technique régional de Tlemcen, au profit du premier groupe de stagiaires, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

La cérémonie d'ouverture de ce deuxième module qui se poursuivra jusqu'au 9 juillet a été présidée par le Directeur technique national, M. Ali Moucer, en présence du chef du Département de la formation, M. Karim Kaced.

Cette session est encadrée par une équipe de formateurs fédéraux, en collaboration avec des instructeurs accrédités par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le programme de ce deuxième module porte notamment sur les thèmes suivants : connaissance de soi, principes de jeu, animation offensive, l'animation défensive, les qualités physiques et les systèmes de jeu.

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