Afrique: Lancement de la 2ème phase du cursus de formation FIFA-FAF pour les formateurs d'entraîneurs

7 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La deuxième phase du cursus de formation des formateurs d'entraîneurs a été lancée lundi au Centre technique régional de Tlemcen, dans le cadre du programme conjointement mis en oeuvre par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le responsable du département Formation de la FAF, M. Karim Kaced.

Cette session s'inscrit dans la continuité du cursus entamé en octobre 2024, dont l'objectif est de renforcer les compétences des formateurs d'entraîneurs en s'appuyant sur les méthodologies et les standards de formation préconisés par la FIFA.

Le programme de cette deuxième phase comprend notamment une séance en ligne animée par Giovanni, expert FIFA, un programme de mise en pratique et d'évaluation, prévention et safeguarding, et des séances théoriques et pratiques.

Cette phase de formation s'étalera sur une période de deux mois, durant laquelle les stagiaires feront l'objet d'un suivi sur le terrain (Volet pratique). Le cursus sera ponctué par un examen final d'évaluation, prévu du 6 au 9 septembre 2026, sous la supervision d'experts de la FIFA.

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