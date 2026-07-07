Algérie: Les 'Vertes' entament leur préparation à Sidi Moussa

ALGER — La sélection algérienne féminine de football a entamé, lundi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), son stage de préparation en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine (CAN-2026), prévue du 26 juillet au 16 août, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Les coéquipières de Lina Boussaha ont effectué une première séance d'entraînement dans la matinée, sous la conduite du sélectionneur Farid Benstiti et de son staff.

En début d'après-midi, la délégation a ensuite pris la direction d'Oran, où les Vertes ont poursuivi leur programme de préparation avec une seconde séance d'entraînement organisée en début de soirée.

Le sélectionneur de l'équipe féminine avait dévoilé dimanche la liste des 26 joueuses retenues pour la CAN-2026.

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La sélection algérienne, qui prendra part pour la 7e fois de son histoire à la phase finale de la CAN, évoluera dans le groupe A, en compagnie du Maroc, du Sénégal et du Kenya.

Lors de la précédente édition disputée en 2024 (décalée à 2025), les joueuses du coach national, Farid Benstiti, avaient réalisé une performance historique, en atteignant les quarts de finale, avant de s'incliner devant le Ghana (0-0, aux t.a.b : 2-4).

Les Algériennes avaient validé leur ticket pour la phase finale de la CAN-2026 après leur victoire en aller et retour face au Cameroun (2-1 à Oran et 1-0 à Douala) en octobre 2025.