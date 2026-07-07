Algérie: La presse paraissant à Oran met en lumière la nouvelle carte politique après l'annonce des résultats provisoires

ORAN — Les journaux paraissant à Oran ont consacré, mardi, une large couverture aux résultats provisoires des élections législatives du 2 juillet, mettant en avant la nouvelle configuration politique issue du scrutin.

Dans ce contexte, le quotidien Cap Dz souligne que le parti du Front de libération nationale (FLN) a "conservé sa première place" en obtenant 90 sièges, malgré un recul par rapport aux élections de 2021. Le Rassemblement national démocratique (RND) arrive en deuxième position avec 73 sièges, suivi du Front El Moustakbal avec 59 sièges, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 43 sièges, du Mouvement El Bina avec 38 sièges, tandis que les listes indépendantes ont remporté 32 sièges.

Le journal revient également sur les taux de participation, établis à 21,24 % à l'intérieur du pays et à 10,75 % au sein de la communauté nationale établie à l'étranger, selon les résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

De son côté, Ouest Tribune reprend les résultats provisoires publiés par l'ANIE, en mettant l'accent sur la répartition des sièges au sein de la future Assemblée populaire nationale (APN).

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Pour sa part, le quotidien El Djoumhouria consacre une large couverture à la conférence de presse animée par le président par intérim de l'ANIE, Karim Khelfane. Le journal relève que ce dernier a rappelé que les résultats annoncés demeurent provisoires jusqu'à l'examen et le traitement des recours par les instances compétentes.

Le journal a également présenté la répartition des sièges entre les différents partis et listes, ainsi que les résultats des circonscriptions électorales à l'étranger, auxquelles 12 sièges sont réservés.

Le quotidien est revenu aussi sur les déclarations des représentants de l'ANIE concernant le déroulement du processus électoral, au cours desquelles il a été réaffirmé que "la neutralité et la transparence ont été pleinement respectées dans la gestion de ce scrutin".