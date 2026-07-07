ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu, lundi à Alger, les membres de l'équipe nationale, sacrée championne des Olympiades panafricaines de mathématiques (PAMO 2026), organisée à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), ainsi que les élèves brillants ayant bénéficié d'un voyage scientifique en République de Biélorussie, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a félicité l'équipe nationale pour ce sacre continental "inédit", exprimant sa "grande fierté" pour les résultats honorables réalisés.

Il a souligné que ce sacre "a renforcé la confiance dans les capacités des élèves algériens à exceller dans les plus grandes compétitions scientifiques et relevé le niveau d'ambition en vue d'obtenir des résultats plus prometteurs lors des prochaines échéances régionales et internationales".

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"L'Etat algérien, sous la conduite éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt particulier aux jeunes talents et aux élèves brillants, tout en veillant à réunir les meilleures conditions pour accompagner les élèves talentueux et surdoués, afin de leur permettre de participer aux compétitions scientifiques internationales dans les meilleures conditions et d'obtenir des résultats dignes de la place de l'Algérie", a-t-il assuré.

L'équipe nationale, composée de six élèves du cycle secondaire, "a décroché la première place en Afrique parmi 26 pays participants, en remportant neuf (9) médailles, soit le plus grand nombre de médailles attribuées lors de cette édition", a noté le communiqué, ajoutant que l'équipe algérienne "s'est également distinguée en obtenant deux scores parfaits, une performance qui lui est propre, tandis que l'élève Yahia Alaa a été sacrée +Reine des mathématiques africaines+, lors de cette compétition qui s'est déroulée du 26 juin au 4 juillet".

M. Saadaoui a renouvelé ses félicitations aux membres de l'équipe, à leurs parents, à la communauté éducative, aux directions de l'éducation dont ils relèvent, ainsi qu'aux enseignants et encadreurs ayant contribué à cette réussite, saluant les qualités dont les élèves ont fait preuve, notamment "leur assiduité, leur persévérance, leur esprit de compétition et leur sens de l'effort".

Le ministre a également reçu les élèves brillants ayant bénéficié d'un voyage scientifique en République de Biélorussie, organisé du 25 juin au 5 juillet, dans le cadre du programme de coopération et de jumelage entre les établissements scolaires algériens et leurs homologues biélorusses.

A cette occasion, il les a félicités pour avoir "représenté dignement l'Algérie", saluant "le sérieux, la discipline et la bonne conduite" dont ils ont fait preuve.

Le ministre a déclaré avoir suivi avec "intérêt et fierté" les différentes étapes de ce séjour ainsi que les activités scientifiques, culturelles et pédagogiques auxquelles ces brillants élèves ont pris part, formant le voeu de voir cette expérience leur permettre d'acquérir "de nouvelles connaissances, de découvrir des expériences éducatives de référence, de contribuer au développement de leurs compétences et de forger leur personnalité".

A cette occasion, le ministre a écouté les impressions des élèves sur les activités auxquelles ils ont pris part, les invitant à "mettre à profit les connaissances et les expériences acquises dans leur parcours scolaire et à les partager avec leurs camarades au sein de leurs établissements, afin de promouvoir la culture de l'excellence, de l'innovation et de l'esprit d'initiative".

M. Sadaoui a ajouté que cette initiative "traduit l'orientation stratégique" du ministère de l'Education nationale visant à "promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'éducation et à élargir les partenariats avec différents pays, à même d'offrir aux élèves méritants l'opportunité de découvrir des expériences éducatives et culturelles diversifiées, de s'ouvrir à d'autres civilisations et peuples, et de contribuer au développement de leur personnalité, ainsi qu'au renforcement de leurs compétences, dans le but de soutenir leur parcours scolaire et d'enrichir leur bagage cognitif et humain".

Il a également souligné que le ministère "continuera à encourager ce type d'initiatives permettant aux élites scolaires de bénéficier des expériences internationales, en cohérence avec la politique de l'Etat, sous la conduite éclairée du président de la République, visant à investir dans les ressources humaines et à prendre en charge les élèves méritants".

A l'issue de la rencontre, le ministre a exprimé le souhait que ce voyage ait "atteint les objectifs escomptés", invitant les élèves à "poursuivre leurs efforts et leur quête de l'excellence, à mettre à profit les connaissances et les expériences acquises afin de servir d'exemple à leurs camarades et de contribuer à véhiculer une image rayonnante de l'école algérienne et de ses valeurs".