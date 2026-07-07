Madagascar: Délits de fuite - Les caméras facilitent les enquêtes sur les accidents

La vidéosurveillance contribue à élucider une part importante des délits de fuite. Cent soixante-deux cas ont été recensés depuis janvier à Antananarivo.

Cent soixante-deux délits de fuite ont été enregistrés par la Brigade des accidents de la circulation (BAC) de Tsaralalàna entre janvier et juin 2026. Une grande partie des enquêtes a pu progresser grâce aux caméras de surveillance.

Reliés au commissariat central de Tsaralalàna, ces centaines de dispositifs permettent d'établir les circonstances des accidents et d'identifier les véhicules impliqués. La gendarmerie, la Présidence et l'Artec disposent également de leurs propres réseaux. L'exploitation des images reste toutefois strictement encadrée.

« Il faut une réquisition du parquet pour visionner et extraire les séquences qui serviront de preuve au procès », rappelle la police.

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Sur les 162 cas recensés, 13 concernaient des accidents mortels, 77 des accidents corporels et 72 des accidents matériels.

Neuf plaintes directes ont été déposées à la BAC lorsque l'identité des conducteurs en fuite était connue, 112 plaintes de réserve lorsque les auteurs restaient introuvables, et 41 dossiers ont été transmis au parquet, donnant lieu à l'ouverture d'enquêtes judiciaires.

En contact permanent

Les caméras sont utilisées quotidiennement pour la gestion de la circulation et le maintien de l'ordre lors des manifestations. Le poste de commandement reste en contact permanent avec les agents déployés sur le terrain.

Les forces de l'ordre soulignent également l'importance des caméras privées, des téléphones portables et des dispositifs embarqués. « Il ne faut pas oublier que les caméras privées installées sur les bâtiments riverains, les caméras de téléphone ou les petites caméras embarquées ont également aidé la police », confie un responsable. Là encore, l'autorisation du parquet est indispensable pour exploiter ces images.

La vidéosurveillance joue ainsi un rôle croissant dans la lutte contre les délits de fuite, en renforçant l'efficacité des enquêtes et la capacité des autorités à traduire les responsables devant la justice.