Afrique de l'Est: Coupe de Madagascar - CFFA retrouve Cosfa

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Coupe de Madagascar s'est tenu hier à Andraharo. Les matchs auront lieu dimanche.

Remake électrique. Fraîchement sacré champion de Madagascar, CFFA retrouvera Cosfa en quarts de finale de la Coupe de Madagascar. La cérémonie du tirage au sort des quarts et des demi-finales s'est tenue hier au Campus Yas Madagascar à Andraharo, dirigée par le département des compétitions au sein de la Fédération et assistée par les représentants des huit équipes qualifiées, dont six issues de la PFL et deux de la D1 régionale.

L'équipe d'Andoharanofotsy avait éliminé, il y a un mois, par 2 à 1 après prolongation, les Militaires en quarts de finale de la Pure Play Football League (PFL), dans un format exceptionnel à match unique après le quart de finale aller marqué par un incident lié à l'arbitrage.

CFFA avait par la suite détrôné le club champion en titre, Elgeco Plus, par 3-2, 2-1 à l'aller et un partout au retour. Les hommes du coach Franck Rajaonarisamba avaient défait Ajesaia en finale pour décrocher leur deuxième titre national, après celui de 2022. En Coupe de Madagascar, CFFA s'est imposé 2-1 en huitièmes de finale contre Babangy FC dimanche à Fenoarivo Atsinanana pour valider son ticket pour les quarts.

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Affiche

Cosfa, leader intouchable de la conférence Nord du championnat, a pour sa part éliminé sans trop forcer l'AS PTT de Vatovavy-Fitovinany par 5-1 dimanche à Iavoloha.

Tous les matchs comptant pour les quarts de finale de la Coupe auront lieu dimanche. Le département des compétitions a décidé que les deux clubs de D1 régionale recevront leur match respectif. Wagner FC, vainqueur par forfait contre Fosa Juniors FC, accueillera Ajesaia à Ambovombe-Androy. AF CA Sava, qui a éliminé Uscafoot (3-0) en huitièmes de finale, recevra FC Rouge à Antalaha. Le quatrième match, entre Elgeco Plus, tenant du titre, et AS Sainte-Anne, se jouera au By-Pass. En huitièmes de finale, Elgeco Plus s'est imposé contre AS Valahara de Vakinankaratra (2-0), tandis qu'AS Sainte-Anne avait écarté Clinique Zanatany FC Sofia (1-0).

Le département des compétitions et les clubs qualifiés pour les quarts ont aussi procédé au tirage au sort des demi-finales. Le vainqueur entre Wagner FC et Ajesaia affrontera celui entre Elgeco Plus et AS Sainte-Anne. Le gagnant entre CFFA et Cosfa jouera contre celui entre AF CA Sava et FC Rouge. Les demi-finales, prévues le 22 juillet, et la finale, le 25 juillet, se joueront toutes au By-Pass.