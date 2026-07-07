Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Banyana Banyana à la reconquête du trône

Championnes en 2022 mais restées au pied du podium en 2024, les Sud-Africaines abordent cette édition 2026 avec un esprit de revanche. Portées par l'emblématique sélectionneuse Desiree Ellis et le retour en force de leur attaquante vedette Thembi Kgatlana, les Banyana Banyana n'ont qu'un seul objectif : détrôner le Nigeria et reprendre la couronne continentale.

Surnom : Banyana Banyana

: Banyana Banyana Participations : 14

: 14 Dernière participation : 2024

: 2024 Meilleure performance : Championnes (2022)

: Championnes (2022) Classement FIFA : 57e (au 12 juin 2026)

: 57e (au 12 juin 2026) Classement CAF : 2e (au 12 juin 2026)

: 2e (au 12 juin 2026) Sélectionneuse : Desiree Ellis

Comment l'équipe s'est qualifiée

En raison de son statut parmi les six nations les mieux classées par la FIFA, la sélection des Banyana Banyana a été dispensée du premier tour des éliminatoires. Évoluant directement au second tour, l'équipe a concédé un match nul (1-1) face à la République Démocratique du Congo lors de la manche aller. Lors du match retour à Soweto, l'Afrique du Sud s'est imposée 1-0 grâce à une réalisation de l'attaquante vedette Thembi Kgatlana, validant ainsi sa qualification officielle.

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La sélectionneuse : Desiree Ellis

Après avoir officié comme adjointe de Vera Pauw lors des Jeux Olympiques de 2016, Desiree Ellis prend les rênes de la sélection nationale féminine d'Afrique du Sud, d'abord par intérim, avant d'être officiellement titularisée en février 2018.

Sous sa direction, les Banyana Banyana entament une progression constante sur la scène continentale. Quatrième de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine en 2016, l'équipe décroche la médaille d'argent deux ans plus tard. L'ancienne capitaine emblématique franchit ensuite un palier historique en 2022 en guidant le pays vers son tout premier titre de champion d'Afrique, avant de mener à nouveau ses joueuses au quatrième rang lors de l'édition 2024.

Cette régularité au plus haut niveau vaut à la technicienne d'être sacrée Entraîneure Féminine de l'Année par la CAF à quatre reprises (2018, 2019, 2022 et 2023).

Titulaire des licences A et B de la CAF, elle a perfectionné ses compétences en Allemagne (DFB Coaching Course) ainsi qu'auprès de l'Association néerlandaise de football (KNVB). En reconnaissance de son impact majeur sur le management sportif et le développement du football féminin, l'Université de technologie de la péninsule du Cap lui a décerné un doctorat honorifique en avril 2024.

Joueuse à suivre

Thembi Kgatlana - Attaquante

Elle évolue actuellement sous les couleurs du club Tigres UANL au sein de la Liga MX Femenil, au Mexique.

Lauréate de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine avec les Banyana Banyana en 2022, elle a également été sacrée Joueuse Africaine de l'Année par la CAF en 2018.

Reconnue pour sa vitesse de pointe, la précision de son contrôle de balle et son efficacité devant le but, des deux pieds comme de la tête, elle s'impose comme l'une des attaquantes les plus redoutables du football international féminin.

Les Banyana Banyana à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Désormais solidement installée parmi les puissances du continent, la sélection sud-africaine affiche un historique prestigieux. Quatre fois finalistes de la compétition (en 2000, 2008, 2012 et 2018), les Banyana Banyana ont connu la consécration en 2022 en décrochant le titre au Maroc. Dès lors, leur quatrième place lors de l'édition suivante a été perçue comme une contre-performance notable par l'institution. Desiree Ellis et ses joueuses ont ainsi formellement affiché leur ambition : reconquérir la couronne continentale, actuellement détenue par le Nigeria, sacré en 2024.

Le saviez-vous ?

L'Afrique du Sud compte dans ses rangs trois joueuses ayant été désignées "Meilleure joueuse" lors des précédentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine : Portia Modise (2006), Noko Matlou (2008) et Thembi Kgatlana (2018).

Perspectives pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026

L'Afrique du Sud s'était inclinée 2-1 en demi-finale de l'édition 2024 face au Nigeria, futur vainqueur du tournoi. Au terme de cette compétition, l'attaquante vedette Jermaine Seopesenwe a annoncé sa retraite internationale. Sa succession sera assurée par le retour de Thembi Kgatlana, désormais pleinement rétablie et mobilisée pour cette édition 2026.