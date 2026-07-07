Madagascar: Après Gezani - Toamasina se reconstruit

« Le cyclone Gezani a endommagé près de 70 % des logements à Toamasina et bouleversé la vie de milliers de familles », a déclaré Atou Seck, représentant du Groupe de la Banque mondiale à Madagascar. En effet, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé hier un financement de 225 millions de dollars pour le Projet intégré de développement urbain et de résilience pour l'emploi (Produire 2).

Ce nouveau programme vise à renforcer la résilience des villes face aux risques climatiques, à améliorer les infrastructures essentielles et à créer davantage d'emplois dans les agglomérations du Grand Antananarivo et du Grand Toamasina.

«Grâce à Produire 2, les populations pourront reconstruire des logements plus solides, tandis que les infrastructures et services publics essentiels seront restaurés et renforcés. L'université de Barikadimy, gravement touchée par le cyclone, sera entièrement reconstruite selon des standards plus élevés afin de continuer à accueillir les étudiants pour les générations à venir» , a poursuivi Atou Seck, Représentant du Groupe de la Banque mondiale à Madagascar.

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S'appuyant sur les acquis du projet Produire à Antananarivo, Produire 2 prévoit d'intensifier les investissements dans la protection contre les inondations, le drainage, la gestion des déchets solides, la réhabilitation des quartiers et la sécurisation foncière. À Toamasina, où le cyclone Gezani a endommagé près de 70 % des logements, le projet appuiera la reconstruction d'habitations plus résilientes ainsi que la remise en état d'infrastructures publiques essentielles, notamment les écoles et les centres de santé.

« Quand les villes fonctionnent mieux, les habitants vivent mieux. Grâce à ce nouveau projet financé par le Groupe de la Banque mondiale, les familles bénéficieront de quartiers plus sûrs, de meilleures infrastructures, d'un meilleur accès aux services fonciers et de davantage d'opportunités économiques. Cet investissement contribuera à créer des emplois, soutenir les entreprises locales et offrir à un plus grand nombre de Malagasy les moyens de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants», a déclaré Dr Herinjatovo Ramiarison, Ministre de l'Économie et des Finances.