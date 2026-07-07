Madagascar: Moto On Road- Hasina Kely signe une deuxième victoire

7 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deuxième victoire consécutive. La deuxième manche du championnat de Madagascar de moto On Road, baptisée « iRace-iRay », a été dominée par les pilotes dans la catégorie « Sportive 3 ». Le vainqueur de la première manche, Noel Hasina Rakoto, au guidon d'une BMW M1000 RR, a confirmé sa suprématie et a brillamment remporté sa deuxième victoire consécutive dimanche à la Base 213, à Arivonimamo.

Chaque pilote a dû prendre le départ des trois manches obligatoires pour être classé. Hasina Kely a été l'auteur du temps scratch de 10,220 au deuxième passage sur la piste de 400 m. Il a amélioré son meilleur temps lors de la première manche (10,400). Le pilote de la Team MCM a réalisé un cumul de 31,400. Hasina Kely a surclassé Harena Andrianasolo en Super Finale.

Ce dernier a été classé troisième à l'issue des trois passages, réalisant un meilleur chrono de 10,53 au deuxième passage et un cumul de 32,410. Hasina a écarté David Rakotorahalahy en demi-finale. David a signé le deuxième temps scratch de la journée (10,280) au deuxième passage et son cumul était de 32,300. Harena a, quant à lui, dominé Tsihoarana Raharitsimba en demi-finale.

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C'était la deuxième course sur une ligne droite de 400 m de la saison. Pour les autres catégories, Eric Ranarivelo a été sacré en Sportive 2 et Tina Andriamihaja Razaindrabesa en Sportive 1. Willio Emilien Rabevoavy a dominé les débats en Roadster 3 (11,280) et Noel Kenny Rakoto en Trail A3 (11,290). La troisième et prochaine manche nationale aura lieu en dehors de la capitale, les 29 et 30 août, à Ambohinary Sambaina, sur la RN2.

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