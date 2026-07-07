Madagascar: Amoronakona - La station d'eau en phase de remblayage

Des travaux de remblayage sont en cours sur le chantier de la station de traitement d'eau à Amoronakona. « Ce remblayage entre dans les travaux préparatoires de la construction de l'infrastructure. Les ouvrages reposeront sur ce remblai », a expliqué une source auprès du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, hier.

L'objectif prioritaire est de boucler ce remblaiement avant la saison des pluies. « Les autres types de travaux pourront se poursuivre même en cas de précipitations », a poursuivi la même source. À ce jour, le taux d'avancement des travaux s'élève à 5 %. « Cela s'inscrit parfaitement dans le calendrier initial », a rassuré cette même source.

Les travaux de construction ont démarré au mois de décembre 2025 avec la pose de la première pierre de cette future station de production d'eau à Amoronakona. Ce projet d'envergure s'inscrit dans la tranche du programme « Jirama Water III Prioritaire », financé par la Banque Européenne d'Investissement et de l'Union Européenne.

Implantée sur la rive droite de l'Ikopa, la nouvelle station de traitement d'Amoronakona est conçue pour produire 2 500 m³ d'eau potable par heure, avec une prise d'eau brute sur l'Ikopa. Cette infrastructure intégrera un système complet de clarification et de désinfection.

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Pour optimiser le réseau, le projet prévoit également l'édification d'un réservoir au sol d'une capacité de 1 500 m³ à Ambohibe, ainsi que le déploiement de plus de 23 kilomètres de conduites d'eau. Ces dernières permettront d'alimenter les zones Nord, jusqu'à Analamahitsy, et Sud, jusqu'à Iavoloha. La mise en service et les phases d'essai sont prévues pour septembre 2027.