Madagascar: Jiujitsu/Grand Slam du Portugal - Mahasoa en or, Aiky en bronze

Habitués au podium. Les deux jeunes jiujitsukas du club Checkmat, Mahasoa Ando Ranarivelo et Aiky Iloaina Rajaonson, enchaînent la récolte de médailles en tournée internationale. Ils se sont brillamment hissés sur le podium au Grand Slam de Portugal ce week-end.

Âgé de 9 ans, Mahasoa a remporté la médaille d'or dans sa catégorie. Il a battu par points en finale le Portugais Leonardo Ferreira Dos Santos, du Familia André Marola, après avoir écarté, en demi-finale, Joao Pedro Monteiro Lima de l'Arte Invicta Jiujitsu. Engagé dans la catégorie juvénile des -64 kg ceinture bleue, Aiky Iloaina Rajaonson a quant à lui décroché la médaille de bronze. Il s'est incliné en demi-finale devant Thomas Rezende de Abreu.

Médaillé de bronze au championnat du monde d'Abu Dhabi en 2025, Mahasoa avait récemment décroché la médaille d'argent au London Spring International Open Championship dans la catégorie Gi Infant des -40 kg ceinture grise à la mi-juin. Il avait également arraché l'argent à l'AJP West Europe le 7 juin, tandis qu'Aiky avait ravi le bronze.