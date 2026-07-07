Madagascar: Circuit training - Une nouvelle discipline se fait une place

Le Circuit Training a officiellement fait son entrée dans le paysage sportif malgache. Organisée par Zaka Rise Mada avec le soutien de Yas Madagascar, la première compétition nationale de cette discipline s'est déroulée au Gymnase couvert de Mahamasina ce week-end. L'événement a réuni près de 80 participants venus tester leurs capacités physiques sur un parcours mêlant endurance, puissance, vitesse et coordination.

Le Circuit Training est une méthode d'entraînement qui consiste à enchaîner plusieurs exercices physiques différents, avec peu ou pas de temps de récupération entre eux. L'objectif est de solliciter l'ensemble du corps en développant simultanément la force, l'endurance, la vitesse, l'agilité et la coordination.

Les concurrents se sont affrontés sur une succession d'exercices fonctionnels : pompes, squats, burpees, sauts sur box, corde à sauter et sprints. La journée a été marquée par une ambiance conviviale où le fair-play, l'entraide et le respect ont occupé une place centrale. Une manière pour les organisateurs de démontrer que le sport peut être un véritable levier de cohésion sociale.

Un rendez-vous fédérateur

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Chez les hommes, Jeff Nantenaina s'est imposé devant José Rajaona et Michael Ramarosandratana. Le vainqueur est reparti avec un chèque de 2 millions d'ariary, tandis que les deuxième et troisième ont respectivement reçu un million et 500 000 ariary, accompagnés de cadeaux offerts par les partenaires. Chez les dames, Fabiola Razafinimanana a décroché la première place devant Valisoa Fitiavana et Tsiky Chantal, avec les mêmes récompenses.

Pour Patrick Duran, président de Zaka Rise Mada et promoteur du projet, cette première édition avait pour objectif de rassembler des sportifs de tous horizons autour d'un défi commun. « Nous voulions créer un rendez-vous fédérateur permettant aux participants d'échanger, de partager leurs expériences et de repousser ensemble leurs limites dans une ambiance marquée par le fair-play et l'encouragement mutuel », a-t-il expliqué.

Co-organisateur de l'événement, Alain Leumessi s'est également réjoui de l'engouement suscité par cette première édition.

« Notre objectif était de rassembler les passionnés de sport autour d'un défi accessible à tous, tout en promouvant des valeurs positives comme le respect, l'engagement et l'esprit d'équipe. La mobilisation des participants montre qu'il existe un véritable intérêt pour cette discipline à Madagascar», a-t-il souligné.