Madagascar: Jeux Corporatifs AmDRHE - CFAO, Value IT et BNI dominent en collectif

L'Association malgache des directeurs des ressources humaines d'entreprises (AmDRHE) a donné le coup d'envoi des festivités marquant son 20e anniversaire en organisant, ce week-end, des rencontres sportives réunissant les principales entreprises privées du pays au complexe sportif de l'Esca à Antanimena.

Le concessionnaire automobile CFAO remporte le trophée en foot à 7 mixte en battant en finale Galana. La victoire finale en basketball mixte a été ravie par Value IT. Intelcia termine en seconde position. Trente équipes chacune ont été engagées pour ces deux disciplines collectives.

En volleyball mixte, la banque BNI a battu en duel final l'assurance ARO. Treize équipes ont été en lice. En sport individuel, la BNI a dominé chez les hommes et Ostie chez les dames. En pétanque, la triplette de la CMT3 a remporté le trophée en venant à bout de celle de Value IT en finale, au terme d'une compétition ayant réuni soixante équipes. Et, pour les jeux de société, la finale en dominos a été une affaire entre les employés de Value IT. En belote, AGL a défait BNI en finale.

Au total, plus de mille cinq cents employés, formant deux cent quatre-vingts équipes représentant trente-quatre entreprises, ont participé à l'événement. L'association AmDRHE organisera désormais ces rencontres sportives interentreprises tous les ans.