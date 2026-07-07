Madagascar: Ilo Rakoto hisse le piano au sommet

Le pianiste malgache Ilo Rakoto reçoit la Médaille d'Or de l'Académie Arts-Sciences-Lettres, une distinction qui récompense un parcours d'excellence au service de la musique classique et du rayonnement culturel de Madagascar.

Le pianiste malgache Ilo Rakoto franchit une nouvelle étape dans sa carrière en recevant la Médaille d'Or de l'Académie Arts-Sciences-Lettres. Cette prestigieuse distinction récompense des personnalités ayant contribué de manière remarquable au rayonnement des arts, de la culture et de la transmission. Elle vient saluer un parcours marqué par la persévérance, l'engagement, l'excellence de l'interprétation et une profonde sensibilité musicale.

« Je viens d'un pays où la musique suit un chemin singulier. En tant qu'artiste malgache, j'ai choisi celui d'un musicien profondément attaché à ses racines, tout en s'inscrivant dans l'héritage exigeant de la grande tradition classique européenne », confie le pianiste.

Moyen d'expression

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Cette reconnaissance s'inscrit également dans la dynamique portée par Artistes Malgaches, une initiative culturelle internationale cofondée par Tara Shakti, galeriste, curatrice et déléguée de l'Académie Arts-Sciences-Lettres. La plateforme accompagne la promotion d'artistes malgaches auprès d'institutions culturelles et académiques afin de renforcer leur visibilité et leur rayonnement sur la scène internationale.

Au-delà de cette distinction, Ilo Rakoto défend une vision de la musique qui dépasse la seule performance technique pour devenir un langage universel, porteur d'émotion, de mémoire et de transmission. Une démarche qui contribue aujourd'hui à faire rayonner le talent malgache sur la scène internationale.

Né à Madagascar et formé à l'École Normale de Musique de Paris - Alfred Cortot, Ilo Rakoto développe un parcours à la croisée de ses racines malgaches et de la tradition classique européenne. Depuis l'adolescence, le piano est devenu son principal moyen d'expression, nourrissant une démarche artistique dans laquelle l'écoute, la mémoire, l'émotion et le dialogue entre les cultures occupent une place centrale.

Son répertoire s'étend de Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, Debussy et Poulenc jusqu'au compositeur malgache Naly Rakotofiringa. Il accorde une attention particulière au son, au silence et à la nuance. Ses interprétations de L'Isle joyeuse de Debussy et de la Sonate en si mineur de Chopin ont notamment été saluées pour leur profondeur, leur clarté et leur sensibilité.