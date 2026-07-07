Madagascar: Ville de Toliara - L'anarchie et la saleté règnent

7 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miotisoa Mare

Les occupations illicites des trottoirs font partie du paysage quotidien de la cité du Soleil. Une énième construction en planches devant l'ex-salle de cinéma « Cinematropic » à Tsimenatse, et ayant circulé sur les réseaux sociaux, fait déborder le vase de l'exaspération des habitants de Toliara. Une tentative de construction non conforme, car située devant la Direction régionale des Travaux publics et en plein tournant, a été dénoncée en masse et a finalement été détruite.

Dans de nombreux quartiers comme Ambohitsabo, Antaninarenina, Andaboly et Andakoro, les eaux usées se déversent sur les passages publics, lesquels deviennent même des dépotoirs et des toilettes publiques. Un phénomène causé par l'inexistence d'infrastructures sanitaires et de toilettes dans de nombreuses habitations.

Dans les rues, les ordures s'entassent, notamment à Tanambao, devant le cimetière, en pleine chaussée au bazar « Be », à Besakoa, côté EPP, au marché aux poissons de Mahavatse et devant la Jirama d'Ankilifaly. L'intérieur du marché de Scama, à Betania, est considéré comme étant le pire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je n'ai pas les mots pour décrire la saleté, les eaux sales et le désordre à l'intérieur de ce marché. La désorganisation amène les marchands à jeter leurs déchets partout », raconte une mère de famille, habitant Amborongony, non loin du marché de Scama.

«Le rétablissement de l'ordre et de la propreté n'est pas seulement l'affaire de la Commune urbaine de Toliara. Le fait d'utiliser les plages de Mahavatse comme toilettes publiques, par exemple, est une question de mentalité à réorganiser, à reformater. Aucune entité politique, malheureusement, n'a réussi jusqu'ici à changer ces comportements», livre un quinquagénaire, habitant à Toliara depuis quinze ans.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.