Madagascar: Art thérapie - L'art ouvre un chemin vers le mieux-être

Créer ne se limite pas à la production d'une oeuvre. L'art peut également contribuer à une meilleure connaissance de soi, faciliter l'expression des émotions et aider à surmonter certains blocages. Sans prétendre à une guérison médicale, les pratiques artistiques offrent à de nombreuses personnes un espace d'expression et de reconstruction personnelle. Les artistes malgaches Vony Ranala et Mira Andrianarisoa partagent cette conviction à travers leurs expériences.

Vony Ranala préfère d'ailleurs parler du lien entre l'art et le soin plutôt que d'utiliser le terme « art-thérapie », qu'elle juge trop vaste. Selon elle, il s'agit avant tout d'un processus où la pratique artistique permet de dépasser des blocages psychologiques, émotionnels, physiques, relationnels ou sociaux. « Les outils bien choisis et manipulés dans de bonnes conditions peuvent faire des miracles », affirme-t-elle.

Toutes les formes d'art comme le théâtre, le slam, la danse, la photographie ou encore l'écriture peuvent ainsi devenir des moyens de reprendre confiance en soi, de mieux communiquer, de gérer ses émotions ou de retrouver sa place parmi les autres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'art peut également agir par la simple rencontre avec une oeuvre. Vony Ranala évoque le pouvoir cathartique du théâtre ou l'effet qu'une musique peut produire sur une personne. Pour elle, la spécificité de cette approche réside dans l'absence de médicaments ou d'appareils médicaux: la parole, les jeux, les dessins, les mouvements ou les questionnements deviennent les principaux outils d'accompagnement.

Regard bienveillant

Elle rappelle toutefois que cette démarche ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde et ne promet pas la perfection, mais un cheminement personnel.

Photographe professionnelle, membre de l'UPPM, codirigeante d'Ymagoo et photographe du studio Bitiky, Mira Andrianarisoa développe quant à elle la photothérapie. « L'objectif n'est pas la performance technique ni l'esthétique, mais de rendre visible l'invisible afin de favoriser l'expression de soi et restaurer l'estime de soi », explique-t-elle. À travers l'appareil photo, elle invite les personnes à porter un regard bienveillant sur elles-mêmes afin de se réconcilier avec leur corps, leur histoire et leurs émotions.

Cette approche s'adresse notamment aux personnes confrontées à un manque d'estime d'elles-mêmes, à des complexes liés à leur image, à des blocages émotionnels ou à des périodes de transition comme le post-partum, le post-opératoire ou une séparation. Son univers artistique privilégie les portraits en noir et blanc, où l'émotion, la vulnérabilité et l'authenticité prennent le pas sur l'apparence.

« Se voir réellement à travers un regard bienveillant est le premier pas vers la guérison», souligne-t-elle.

Artiste pluridisciplinaire, comédienne, metteure en scène et auteure, Vony Ranala évolue depuis près de 20 ans dans le théâtre contemporain, le slam, la danse, la photographie et la littérature jeunesse. Elle dirige également le laboratoire artistique Nouvelles Scènes Madagascar (NSMLabo).