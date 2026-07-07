Madagascar: BOENY - Les candidats au BEPC augmentent de 8,34 %

La première journée de l'examen pour l'obtention du diplôme du BEPC et du concours d'entrée en classe de seconde à Mahajanga s'est déroulée sans aucun incident particulier. Cette année, une hausse de 8,34 % de l'effectif des candidats a été recensée dans la région Boeny, avec 11 131 candidats, dont 3 853 dans le district de Mahajanga I, dont 2 533 candidats pour l'option A. Neuf centres abritent l'examen pour la ville de Mahajanga.

Contrairement à l'examen du CEPE, on a assisté à moins d'effervescence devant les centres d'examen. Les candidats ont été accompagnés juste devant les portails et ensuite, les parents ou proches sont rentrés chez eux. Lors de la session du CEPE, on a observé une grande affluence et une sorte de pique-nique devant ces sites toute la journée.

Hier, la météo était également capricieuse, avec un temps maussade et froid. Ce qui a obligé tout le monde à rentrer et à revenir à l'heure de la sortie.

Les consignes de sécurité ont été rappelées, dont l'interdiction d'utiliser des téléphones portables ainsi que des montres connectées ou des tablettes, et tout autre matériel de communication pendant l'examen.

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Le chef Cisco de Mahajanga I, Jocelyn Elson, a déclaré que les résultats seront publiés le samedi 18 juillet prochain. « Les corrections des copies débuteront jeudi prochain. L'objectif, cette année, est de publier en même temps les résultats de l'examen pour l'obtention du diplôme du BEPC et du concours d'entrée en classe de seconde », a expliqué le chef Cisco.

Le plus jeune candidat de la région Boeny, âgé de neuf ans, est inscrit au lycée FJKM Ziona Vaovao de Mangarivotra. Tandis que le doyen a cinquante-six ans.