Madagascar: Tsimbazaza - Une présumée voleuse d'enfants échappe au lynchage

Les enlèvements d'enfants se multiplient et continuent d'inquiéter les parents dans la capitale. Hier, en début d'après-midi, une femme accusée d'avoir pénétré dans une maison et tenté de s'emparer d'un bébé a failli être lynchée par une foule en colère.

Surprise par des témoins, elle a tenté de prendre la fuite, mais a été rattrapée par le Fokonolona avant d'être conduite au bureau du Fokontany, dans l'attente de l'arrivée des Forces de l'ordre. Selon des témoignages recueillis, la suspecte aurait feint la démence au moment de son arrestation. Dans la cohue, des voix ont commencé à réclamer qu'elle soit brûlée vive.

Alertée, une équipe de la police du commissariat de la Sécurité publique de Mahamasina est intervenue rapidement. La femme, le bébé et sa mère ont été transportés à la Police des moeurs et de la protection des mineurs auprès du commissariat central de Tsaralalàna. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les faits.

Par ailleurs, des habitants de Tsimbazaza affirment qu'une tentative similaire aurait déjà eu lieu la veille au soir, lorsqu'une inconnue aurait essayé d'enlever un enfant avant d'échapper à la foule.