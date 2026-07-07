Tunisie: Berges du Lac et Centre Urbain Nord - La police municipale sévit contre les infractions sanitaires

7 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tunis maintient une double dynamique de contrôle et d'assainissement urbain à travers des déploiements ciblés dans plusieurs districts de la capitale. Le 6 juillet 2026, une opération conjointe avec la police municipale dans le secteur d'El Khadra (Berges du Lac et Centre Urbain Nord) a permis de sanctionner l'occupation illégale du domaine public et les dérives sanitaires.

Cette intervention s'est soldée par la verbalisation de seize infractions sanitaires et six procès-verbaux administratifs, doublée de la saisie immédiate de trois cent soixante-cinq pièces de mobilier commercial et de la destruction de soixante-dix kilogrammes de denrées impropres à la consommation.

Parallèlement, la gestion municipale privilégie une approche structurelle de la salubrité à El Kabaria en mobilisant une coalition d'acteurs publics, incluant le ministère de l'Équipement et l'Office national de l'assainissement. Cette intervention interinstitutionnelle, menée sous supervision politique et locale, s'attaque directement aux externalités négatives du développement urbain en nettoyant les terrains vagues et en éradiquant les décharges sauvages de gravats à El Ouardia 4, Ibn Sina et El Mourouj 2.

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