Tunisie: Lotfi Riahi - « Le coût d'une semaine de location dépasse 50 % du salaire d'un cadre moyen »

Louer un logement pour les vacances devient un luxe inaccessible pour de nombreuses familles tunisiennes. Ce mardi 7 juillet 2026, Lotfi Riahi, Président de l'Organisation Tunisienne de Défense du Consommateur (ODC), a tiré la sonnette d'alarme face à la flambée des prix des locations saisonnières. Selon lui, le coût d'une seule semaine de vacances estivale représente désormais plus de la moitié du revenu mensuel moyen des ménages.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le Président de l'ODC a souligné que ces tarifs doublent durant la haute saison. Il dénonce un secteur opaque, marqué par l'absence totale de prix plafonnés et d'un cahier des charges qui organise la location des locations de vacance, pointant du doigt les fausses annonces tarifaires et les exigences d'avances financières sans garanties légales. Face à cette anarchie, Lotfi Riahi appelle à un plafonnement des prix et la mise en place d'un cadre réglementaire strict.

Marché parallèle et crise du logement

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Le Président de l'ODC a également avoué la difficulté de protéger le consommateur contre ces abus, principalement en raison de l'explosion du marché parallèle. Ce phénomène engendre non seulement un manque à gagner fiscal pour l'État, mais asphyxie également le marché immobilier local : de nombreux propriétaires préférant basculer du bail annuel vers la location touristique journalière, réduisant l'offre de logement traditionnel et faisant grimper les prix.

Pour contrer cette crise, l'ODC réitère sa proposition de développer un « tourisme social » destiné aux enfants et aux jeunes. L'idée consiste à exploiter les foyers et restaurants scolaires et universitaires durant la période estivale pour y organiser des activités à moindre coût.

Enfin, Lotfi Riahi a évoqué une initiative législative en cours visant à consacrer le droit des Tunisiens au tourisme intérieur. Ce projet de loi ambitionne d'imposer des réductions sur les tarifs hôteliers, avec une attention particulière portée à la classe moyenne et aux familles à faibles revenus, souvent exclues des circuits touristiques de leur propre pays.