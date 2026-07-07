Tunisie: Kaïs Saïed reçoit le rapport annuel 2025 de la Banque centrale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier midi au palais de Carthage le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouheir Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l'institution pour l'année 2025.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État a également pris connaissance, lors de cette rencontre, des résultats de la participation de la Tunisie en tant qu'invitée d'honneur au congrès financier annuel de la Banque de Russie, organisé dans la ville russe de Saint-Pétersbourg.

Le président de la République a réaffirmé le rôle de la Banque centrale dans le soutien de l'économie nationale, soulignant que la Tunisie a démontré la pertinence de ses choix nationaux, inspirés de la volonté de son peuple, à travers plusieurs indicateurs positifs. Parmi ceux-ci figurent un taux de croissance de 2,5 %, avec des perspectives d'amélioration, la maîtrise de l'inflation, ainsi que la hausse des réserves en devises à un niveau couvrant 103 jours d'importations.

Il a également mis en avant le respect des échéances de remboursement de la dette, tout en rappelant que le peuple tunisien n'a pas bénéficié directement de ces emprunts et en a surtout supporté les charges et les conséquences.

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Enfin, Kaïs Saïed a insisté sur le fait que l'importance de ces résultats ne réside pas uniquement dans les chiffres et les indicateurs économiques et financiers, mais surtout dans leur impact concret sur le citoyen tunisien et sur l'amélioration de ses conditions de vie dans toutes les régions du pays.