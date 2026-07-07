Tunisie: La commune d'El Aïn sacrée commune la plus propre du pays en 2025

La municipalité d'El Aïn, dans le gouvernorat de Sfax, a remporté le Prix du Président de la République de la commune la plus propre au titre de l'année 2025, une distinction qui récompense les efforts déployés pour améliorer le cadre de vie, moderniser les services municipaux et promouvoir les principes du développement durable et de l'économie circulaire.

Cette récompense est le fruit d'une stratégie fondée sur un travail de terrain soutenu, marqué par le renforcement des campagnes de propreté, la valorisation des déchets verts, l'introduction de solutions numériques pour optimiser la gestion des déchets, ainsi que l'amélioration du paysage urbain et des performances des services municipaux.

Selon les autorités locales, cette distinction reflète également les efforts engagés à l'échelle du gouvernorat de Sfax pour améliorer la qualité de l'environnement dans l'ensemble de ses délégations. Elle met en lumière la mobilisation des collectivités locales, des différents intervenants et des citoyens, dont la participation a contribué à la réussite des programmes de protection de l'environnement et de préservation de la propreté des espaces publics.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Prix du Président de la République de la commune la plus propre est l'une des plus importantes distinctions nationales dans le domaine de l'environnement. Il vise à encourager les collectivités locales à renforcer leurs performances en matière de propreté, de gestion durable des déchets, d'embellissement du cadre de vie et de gouvernance environnementale.