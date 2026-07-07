Tunisie: Gabès - Plus de 200 cas d'intoxication alimentaire après un mariage

Plus de 200 cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés à la suite d'un banquet de mariage organisé samedi soir dans la délégation d'El Mida, relevant de la délégation de Mettouia, a annoncé mardi le coordinateur régional de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, Ahmed Naji.

Intervenant ce mardi matin 7 juillet 2026 sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a indiqué que le nombre de personnes touchées a fortement augmenté au cours des dernières heures. Il a précisé que les équipes de l'Instance se sont rendues au domicile ayant accueilli les festivités afin d'effectuer des prélèvements destinés à des analyses de laboratoire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une contamination par la bactérie Salmonella est fortement suspectée, notamment parce que le repas servi comprenait un tajine, un plat à base d'oeufs particulièrement sensible aux ruptures de la chaîne du froid lorsqu'il n'est pas préparé ou conservé dans des conditions adéquates.

L'ensemble des personnes intoxiquées a été pris en charge dans les hôpitaux de Ouedhref, de Gabès ainsi qu'à l'hôpital militaire de la région, où elles ont reçu les soins nécessaires.

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Dans l'attente des résultats des analyses, Ahmed Naji a appelé les citoyens et les organisateurs de cérémonies à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène alimentaire, notamment durant la saison estivale et la période des mariages, en insistant sur l'importance du respect de la chaîne du froid et des conditions de préparation et de conservation des aliments afin de prévenir les intoxications alimentaires.