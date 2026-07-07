Tunisie: Un chanteur populaire grièvement blessé par balle lors d'un mariage à Kairouan

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un chanteur populaire a été grièvement blessé par un tir accidentel, dimanche soir, alors qu'il animait une cérémonie de mariage dans une localité rurale relevant de la délégation de Haffouz, dans le gouvernorat de Kairouan.

Selon les premières informations, l'artiste a été atteint par une balle au niveau de la jambe. Il a été évacué en urgence vers l'hôpital local de Haffouz, où il a reçu les premiers soins, avant d'être transféré à l'Unité des Aghlabites de l'hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan pour poursuivre son traitement et bénéficier d'une prise en charge spécialisée.

Les circonstances exactes de l'incident n'ont pas encore été établies. D'après les premiers éléments, le coup de feu aurait été tiré accidentellement au cours des festivités.

Les unités sécuritaires compétentes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident et d'identifier les éventuelles responsabilités. Les investigations se poursuivent.

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